Wer entscheidet, wo neue Blitzer stehen? Die Polizei Flensburg lässt Bürgerinnen und Bürger online mitbestimmen – und prüft die beliebtesten Vorschläge auf ihre Eignung.

Die Polizei Flensburg bezieht Bürgerinnen und Bürger in die Suche nach möglichen Standorten für neue Blitzer ein. Über einen Facebook-Beitrag rief die Polizeidirektion dazu auf, Vorschläge für die Kreise Flensburg, Schleswig-Flensburg und Nordfriesland einzureichen.

Unter dem Beitrag schrieben Nutzerinnen und Nutzer bereits mehrere Hundert Kommentare. Der jeweils meistgelikte Vorschlag aus den drei Regionen werde auf Eignung geprüft, hieß es. Erweise sich der Standort als geeignet, soll dort eine Geschwindigkeitskontrolle durchgeführt werden.

Standorte für Blitzer: Auswertung der Abstimmung läuft

Anzeige

Mit der Aktion wolle die Polizei die Bürgerinnen und Bürger beteiligen, da das Thema alle betreffe. „Jeder ist mal Fußgänger, jeder ist mal Radfahrer, jeder ist mal Autofahrer“, sagte Polizeisprecherin Katharina Petersen.

Die Abstimmung werde nun ausgewertet und das Ergebnis dann bekannt gegeben, hieß es. Eine ähnliche Abstimmaktion hatte es im vergangenen Jahr von der Polizeiinspektion im niedersächsischen Nienburg gegeben. (dpa/mp)