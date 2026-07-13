Im Kreis Segeberg ist ein Rettungswagen mit einem Auto zusammengestoßen. Die Besatzung war auf dem Weg zu einem Einsatz.

Bei einem Verkehrsunfall mit einem Rettungswagen sind am Montagvormittag in Wiemersdorf mehrere Menschen verletzt worden.

Nach ersten Erkenntnissen wollte der Fahrer eines VW Tiguan von der Straße Osterdoor nach links auf die Kieler Straße abbiegen. Dabei übersah er offenbar einen Rettungswagen, der mit Blaulicht auf Einsatzfahrt unterwegs war, wie ein Polizeisprecher der MOPO mitteilte. Beide Fahrzeuge stießen zusammen.

Unfall in Wiemersdorf: Rettungswagen kracht in parkende Autos

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Durch den Aufprall wurde der Rettungswagen nach links geschleudert, er prallte gegen geparkte Autos. Insgesamt wurden fünf Personen bei dem Unfall verletzt, eine Person lebensgefährlich, wie die Feuerwehr auf Anfrage mitteilte.

Der Rettungsdienst war mit einem Großaufgebot vor Ort. Die Feuerwehr wurde wegen austretenden Betriebsstoffen hinzugezogen.

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Die Kieler Straße in Wiemersdorf ist aktuell noch voll gesperrt. Die Polizei hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen. Zur Rekonstruktion des Unfallhergangs wurde zudem ein Gutachter hinzugezogen. (rei/kla)