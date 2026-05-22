Kurioser Einsatz: Seenotretter fischen Reh aus der Nordsee

Passagiere eines Ausflugskutters entdeckten einen jungen Rehbock in der Nordsee. Das Tier hatte Glück.

Ein junger Rehbock ist in Büsum (Kreis Dithmarschen) von Seenotrettern aus der Nordsee gezogen worden. Das Wildtier gelangte aus ungeklärten Gründen vor der Westmole in die Nordsee und wurde dort am Morgen von Passagieren eines Ausflugskutters bemerkt, wie die Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) mitteilte.

Seenotretter brachten das Reh wieder an Land

Daraufhin fuhren Einsatzkräfte zu der Fundstelle des Rehbocks, wenige Hundert Meter vom Ufer entfernt. Die Rettungskräfte fanden das zitternde Tier auf einem Schlickhaufen vor. Die Seenotretter konnten das Tier an Bord nehmen und zum Ufer bringen.

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Das Reh blieb den Angaben zufolge augenscheinlich unverletzt und beruhigte sich auf der Fahrt zum Ufer. Dort wurde er einem Jäger übergeben und von diesem wenig später in sicherer Entfernung zum Ufer in die Freiheit entlassen. (dpa/mp)