Nach Einsatz: Löschfahrzeug kippt auf die Seite

Die B202 bei Stapel (Kreis Schleswig-Flensburg) ist wegen einer Baustelle für den öffentlichen Verkehr gesperrt worden. Am Mittwochmorgen kam es dort dennoch zu einem folgenschweren Unfall: Ein Löschfahrzeug der Feuerwehr kippte um – kurz nachdem die Einsatzkräfte einem verunglückten Autofahrer geholfen hatten.

In den frühen Morgenstunden hatte ein Anwohner (37) auf dem Weg zur Arbeit in der Dunkelheit offenbar einen Erdwall übersehen und war mit hoher Geschwindigkeit dagegen gefahren. Der Wagen des Mannes wurde stark deformiert, er musste von der Feuerwehr aus dem Fahrzeugwrack befreit werden. Die Straße ist für den normalen Verkehr gesperrt, weil es sich um eine Baustelle handelt.

Feuerwehrauto kippt um – Totalschaden

Nur wenige Meter weiter ereignete sich ein weiterer schwerer Unfall – diesmal mit den Rettern selbst. Vier Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Stapel waren auf dem Rückweg von der Einsatzstelle, als sie ebenfalls in der Dunkelheit gegen einen Erdwall prallten. Das Löschfahrzeug kippte auf die Seite.

Das könnte Sie auch interessieren: Feuerwehr crasht Löschfahrzeug in der City

Vier Feuerwehrleute wurden leicht verletzt, eine Einsatzkraft kam mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus. Für die Bergung musste ein Abschleppunternehmen anrücken; mithilfe eines Radladers wurde das schwerbeschädigte Fahrzeug wieder aufgerichtet. Nach Angaben von Gemeindewehrführer Michael Krzewinsky ist das Löschfahrzeug ein Totalschaden.