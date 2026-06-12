Im Norden

Reizgas in Schule versprüht: 21 Verletzte

Rettungswagen mit Blaulicht fährt durch Kiel.
An einer Schule in Plön soll Reizgas versprüht worden sein – mehrere Menschen wurden verletzt. (Symbolbild)

Eine Schülerin soll in einer Plöner Schule Reizgas versprüht haben. 21 Menschen wurden leicht verletzt, mehrere mussten ins Krankenhaus.

Eine Schülerin hat am Freitag in einer Schule in Plön Reizgas versprüht. Die Polizei wurde gegen 10.15 Uhr über den Vorfall informiert. Wie eine Sprecherin sagte, wurden bei dem Vorfall 21 Menschen leicht verletzt.

Drei Betroffene wurden demnach mit Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht. Zuvor hatten Medien berichtet.

Plön: Reizgas an Schule versprüht

Neben mehreren Rettungswagen waren auch zwei Rettungshubschrauber im Einsatz, wie es weiter hieß. Die mutmaßliche Verursacherin wurde den Angaben nach vor Ort ermittelt. Nach ersten Erkenntnissen handelt es sich um eine Schülerin der betroffenen Schule. Die Polizei ermittelt. Weitere Hintergründe sind zunächst nicht bekannt. (dpa/mp)

Im Norden Schleswig-Holstein
Kommentare öffnen

Anzeige
Anzeige