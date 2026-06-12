Eine Schülerin soll in einer Plöner Schule Reizgas versprüht haben. 21 Menschen wurden leicht verletzt, mehrere mussten ins Krankenhaus.

An einer Schule in Plön soll Reizgas versprüht worden sein – mehrere Menschen wurden verletzt. (Symbolbild) Carsten Rehder/dpa

Eine Schülerin hat am Freitag in einer Schule in Plön Reizgas versprüht. Die Polizei wurde gegen 10.15 Uhr über den Vorfall informiert. Wie eine Sprecherin sagte, wurden bei dem Vorfall 21 Menschen leicht verletzt.

Drei Betroffene wurden demnach mit Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht. Zuvor hatten Medien berichtet.

Plön: Reizgas an Schule versprüht

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Neben mehreren Rettungswagen waren auch zwei Rettungshubschrauber im Einsatz, wie es weiter hieß. Die mutmaßliche Verursacherin wurde den Angaben nach vor Ort ermittelt. Nach ersten Erkenntnissen handelt es sich um eine Schülerin der betroffenen Schule. Die Polizei ermittelt. Weitere Hintergründe sind zunächst nicht bekannt. (dpa/mp)