Reizgas-Attacke im Reisebus? Mehrere Menschen verletzt

Auf einer Busfahrt von Hamburg nach Berlin klagen Fahrgäste über Atemwegsreizungen und Übelkeit. Eine Frau kommt ins Krankenhaus – was ist passiert?

Mehrere Menschen sind auf der Fahrt in dem Reisebus möglicherweise durch Reizgas leicht verletzt worden. Die Reisenden hätten am Montagabend in Höhe der Anschlussstelle Talkau in Schleswig-Holstein über Reizungen der Augen und der Atemwege sowie über Übelkeit geklagt, berichtete die Polizei. Der Busfahrer habe auf einem Pendlerparkplatz an der Autobahn 24 angehalten.

Das könnte Sie auch interessieren: Schon sieben tote Radfahrer dieses Jahr in Hamburg: Es gibt ein Unfall-Muster

Rettungskräfte versorgten die betroffenen Fahrgäste. Eine 50 Jahre alte Frau aus dem Kreis Herzogtum Lauenburg musste sogar in ein Krankenhaus gebracht werden.

Ersten Ermittlungen zufolge besteht der Verdacht, dass Reizgas versprüht wurde ist. Das Polizeirevier Schwarzenbek ermittelt wegen Verdachts der gefährlichen Körperverletzung. (dpa/mp)