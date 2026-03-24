Reizgas an Schule im Norden versprüht – Großeinsatz

Am Dienstagmorgen rückten Einsatzkräfte der Feuerwehr, des Rettungsdienstes und der Polizei zu einer Schule in Geesthacht aus.

An der Alfred-Nobel-Gemeinschaftsschule in der Straße Neuer Krug sollen reizgasähnliche Stoffe versprüht worden sein. Wer hinter der Tat steckt, ist bislang unklar. Nach Informationen der Polizei sollen mehrere Personen unter Beschwerden leiden. Sie werden von Rettungskräften versorgt.

Weitere Reizgas-Einsätze an Schulen in Hamburg und Lübeck

Erst am Montag war es an der Stadtteilschule in der Schottmüllerstraße in Eppendorf zu einem ähnlichen Vorfall gekommen. Den Beamten war gemeldet worden, dass in der Schule Reizgas versprüht worden war. Es soll mehrere Leidtragende gegeben haben.

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Am Montagmorgen soll es auch im Lübecker Stadtteil St. Lorenz zu einem Pfefferspray-Einsatz in einer Schule gekommen sein. Das Gebäude wurde von den Einsatzkräften evakuiert, neun Personen wurden in ein Krankenhaus gebracht.