Ein Feuer im Dachgeschoss macht ein Reihenhaus unbewohnbar. Was bisher bekannt ist.

Bei dem Brand ist niemand verletzt worden. (Symbolbild) picture alliance / SvenSimon | Malte Ossowski/SVEN SIMON

Ein Brand hat in der Nacht ein Reihenhaus in Henstedt-Ulzburg schwer beschädigt. Das betroffene Reihenhaus ist unbewohnbar, wie die Polizei mitteilte.

Nach ersten Erkenntnissen war am Montagabend gegen 23.13 Uhr ein Feuer im Dachgeschoss des Hauses ausgebrochen. Die Flammen griffen auf den Dachstuhl über, das Dachgeschoss brannte vollständig aus. Verletzt wurde dabei niemand.

Feuer im Norden: Auch zwei Nachbarhäuser betroffen

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Auch die beiden angrenzenden Reihenhäuser wurden bei den Löscharbeiten beschädigt. Sie können nach bisherigen Erkenntnissen jedoch weiterhin bewohnt werden.

Den Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 100.000 Euro. Die Ursache des Feuers ist bislang unklar. Die Kriminalpolizei beschlagnahmte den Brandort und ermittelt. (dpa/mp)