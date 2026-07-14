Eine Regionalbahn der Nordbahn ist mit einem Treckeranhänger zusammengestoßen. Die Strecke zwischen Kiel und Rendsburg ist derzeit voll gesperrt.

Der Anhänger steht an der Böschung. Im Hintergrund steht die Regionalbahn. Daniel Friederichs

Bei der Kollision eines Regionalzuges mit einem Trecker bei Achterwehr (Kreis Rendsburg-Eckernförde) sind am Nachmittag elf Reisende leicht verletzt worden. Auch der Lokführer und der Zugbegleiter erlitten leichte Verletzungen, wie die Bundespolizei mitteilte. Die Bahnstrecke zwischen Kiel und Rendsburg wurde deshalb um 14.29 Uhr gesperrt.

Ein Traktor mit Anhängern war nach Angaben der Bundespolizei über den technisch gesicherten Bahnübergang gefahren, ein herannahender Zug der Nordbahn konnte eine Kollision trotz Schnellbremsung nicht mehr verhindern. Der Bahnübergang ist mit Rotlicht und Halbschranken gesichert. Möglicherweise habe ein technischer Defekt an dem Traktor vorgelegen, sagte ein Bundespolizeisprecher der Deutschen Presse-Agentur.

Ersatzbusse

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Im Zug befanden sich 64 Reisende. Die Verletzten wurden durch den Rettungsdienst gesichtet. Sie konnten die Reise fortsetzen. Eine Frau klagte über Schmerzen und wurde ins Krankenhaus verbracht. Der Zug wurde durch die Kollision stark beschädigt.

Nach Angaben einer Nordbahn-Sprecherin ist bisher nicht klar, wann die Strecke wieder frei sein wird. Es sei ein weitreichender Ersatzbusverkehr eingerichtet worden. Es gebe sowohl eine direkte Busverbindung zwischen Kiel und Rendsburg als auch Busse, die an jedem Bahnhalt stoppen. (dpa)