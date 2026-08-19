Reetdach, Meerblick, Sauna: Ostsee-Haus im Millionenwert wird verlost

Traumhausverlosung: Teilnehmende können Ostsee-Immobilie im Wert von 2,1 Millionen Euro gewinnen. Gleichzeitig unterstützt das Gewinnspiel einen guten Zweck.

Bei der Traumhausverlosung können Teilnehmende eine 148 Quadratmeter große Immobilie mit Blick auf die Ostsee gewinnen. Lucas Pretzel

Bei einer Verlosung können Teilnehmende ein Haus an der Ostsee gewinnen. Zum zehnten Mal verlost die Traumhausverlosung eine Immobilie. Das 148 Quadratmeter große Haus liegt zwischen Kiel und Fehmarn und wird mit einem Wert von 2,1 Millionen Euro angegeben. Zusätzlich erhält der Gewinner oder die Gewinnerin 50.000 Euro.

Das Haus liegt wenige Gehminuten von Strand und Hafen entfernt. Vom Grundstück aus gibt es zudem einen Blick auf die Ostsee.

Äußerlich ist das Haus von friesischer Architektur geprägt und verfügt über ein Reetdach. Im Inneren dominieren warme Naturtöne, klare Linien und schwarze Akzente. Der Einrichtungsstil wird als Japandi bezeichnet.

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Das Haus verfügt über drei Schlafzimmer, zwei Bäder, einen offenen Wohn- und Essbereich mit Küche, eine Leseecke mit Ruheliege und ein Sanarium. Zur Küchenausstattung gehört unter anderem eine Keramikarbeitsplatte.

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Die Verlosung steht in Verbindung mit der „Stiftung RTL – Wir helfen Kindern e.V.“. Nach Angaben der Veranstalter unterstützen die Losverkäufe die Stiftung. Die Erlöse fließen in Projekte gegen Armut und Ausgrenzung sowie in bessere Bildungs- und Zukunftschancen für Kinder in Deutschland.

Die Lose können über die Website der Traumhausverlosung gekauft werden. 16 Lose kosten 10 Euro, 40 Lose 25 Euro und 56 Lose 35 Euro. Wer gleichzeitig an der Verlosung einer weiteren Immobilie teilnehmen möchte, kann Lose für beide Häuser erwerben. 16 Lose für beide Verlosungen kosten beispielsweise 20 Euro.

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Die Verlosung des Ostseehauses endet am 26. Oktober. Teilnehmen können Personen ab 18 Jahren. Nach Angaben der Veranstalter handelt es sich um Glücksspiel. Neben dem Hauptgewinn gibt es weitere Gewinne.