Recyclinghof bei Hamburg brennt: Große Rauchsäule – Warnung an die Bevölkerung

In Reinbek hat am späten Donnerstagnachmittag die Warn-App Nina ausgelöst, nachdem ein Recyclinghof gebrannt hat. Eine große, schwarze Rauchsäule stieg in den Himmel auf und war bis nach Hamburg zu sehen. Die Feuerwehr war mit bis zu 50 Einsatzkräften vor Ort.

Der betroffene Hof befindet sich in der Carl-Zeiss-Straße. Die Feuerwehr rückte um 17.41 Uhr an. Wegen der starken Rauchentwicklung, die laut eines Reporters vor Ort teils bis nach Hamburg zu sehen war, löste die Warn-App Nina aus. Inzwischen wurde die Warnung aber wieder beendet.

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Es brannten 50 Quadratmeter Elektroschrott und bis zu 50 Einsatzkräfte waren vor Ort, wie die Feuerwehr der MOPO bestätigte – inzwischen sind die meisten von ihnen aber wieder zurückgefahren. Eine große Rauchsäule war zwischenzeitlich bis nach Hamburg sichtbar. Verletzt wurde niemand. Die Nachlöscharbeiten laufen noch. Die Brandursache wird derzeit ermittelt. (prei)