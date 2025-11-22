Illegales Glücksspiel: Razzien im Norden – auch in Hamburg wurde durchsucht

Mit einer Großrazzia in Lübeck und benachbarten Städten ist die Polizei gegen organisierte Kriminalität in der Glücksspielszene vorgegangen. Mehr als 200 Einsatzkräfte durchsuchten bis zum späten Freitagabend Gewerberäume und Büros.

Dabei wurden 45 illegale Spielautomaten sowie Schusswaffen und Betäubungsmittel sichergestellt, wie die Polizei mitteilte. Außerdem seien Wertgegenstände und Immobilien im Wert von mehreren hunderttausend Euro beschlagnahmt worden.

Illegales Glücksspiel: Durchsuchungen auch in Hamburg

An der Aktion waren den Angaben zufolge auch Beamte der Bundespolizei und Steuerfahndung beteiligt. Auch in Hamburg, Stormarn und Ostholstein gab es Durchsuchungen. In Lübeck nutzte das Ordnungsamt den Großeinsatz, um zusätzlich auch Gaststätten zu kontrollieren.

In Hamburg durchsuchten die Beamten eine Lokalität an der Bunatwiete (Harburg). Hier wurden mehrere Personen wegen ungeklärter Identiäten vorläufig festgenommen, Beweismittel wurde sichergestellt. (dpa/mp)