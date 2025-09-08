Razzia auf Frachtschiff im Norden: Maskierte Polizeikräfte an Bord

Großeinsatz in der Südschleuse des Nord-Ostsee-Kanals in Kiel: Am Sonntagnachmittag stürmten Beamte der Landespolizeien Niedersachsen und Schleswig-Holstein den Frachter „Scanlark“.

Der Einsatz begann gegen 15 Uhr. Zahlreiche Einsatzkräfte betraten den 75 Meter langen Frachter, der unter der Flagge des Karibikstaates St. Vincent und die Grenadinen fährt.

Laut einem Reporter vor Ort wurden zuvor die Besucherplattform der Schleuse gesperrt und eine Webcam, die den Bereich filmt, deaktiviert. Taucher suchten demnach den Schiffsrumpf von außen ab, während ihre maskierten Kollegen den Frachter durchkämmten.

Polizei Schleswig-Holstein hält sich bedeckt

Zu den Details des Einsatzes hält sich das Landespolizeiamt Schleswig-Holstein vorerst bedeckt. „Hintergründe sind zum einen ein Gefahrenabwehrverfahren in Schleswig-Holstein und Niedersachsen“, sagt ein Pressesprecher auf MOPO-Anfrage. „Zum anderen geht es parallel um ein Ermittlungsverfahren in Schleswig-Holstein.“

Weswegen ermittelt wird und welche Gefahren in Zusammenhang mit dem Schiff abgewehrt werden sollten: keine Auskunft. Auch welche Kräfte eingesetzt wurden, ob es Festnahmen gab oder ob das Schiff weiterhin festgesetzt ist, bleibt offen.

Der Webseite Vesselfinder.com zufolge ist die „Scanlark“ mittlerweile im Nord-Ostsee-Kanal in Kiel-Wik festgemacht. Weitere Informationen zu dem Großeinsatz will die Polizei im Laufe des Vormittags bekannt geben.