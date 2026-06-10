Im Norden

Razzia an der Ostsee: Polizei durchsucht beliebten Tierpark!

Nach einem Vorfall im Vogelpark Niendorf wird gegen drei Verdächtige ermittelt (Symbolbild). IMAGO/Martin Wagner

Wurden mit seltenen Vögeln illegale Geschäfte gemacht? Die Polizei durchsucht den Vogelpark Niendorf. Warum drei Verdächtige ins Visier der Ermittler geraten.