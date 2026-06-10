Im Norden
Razzia an der Ostsee: Polizei durchsucht beliebten Tierpark!
Wurden mit seltenen Vögeln illegale Geschäfte gemacht? Die Polizei durchsucht den Vogelpark Niendorf. Warum drei Verdächtige ins Visier der Ermittler geraten.
Der Vogelpark Niendorf ist von Ermittlern des schleswig-holsteinischen Landeskriminalamts durchsucht worden. Wie die Polizei mitteilte, wurde die Durchsuchung am Dienstag wegen des Verdachts auf Verstöße gegen das Bundesnaturschutzgesetz durchgeführt.
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Die Ermittlungen richten sich demnach gegen drei Beschuldigte, die verdächtigt werden, Tiere geschützter Arten illegal und ohne amtlichen Nachweis erworben, zur Schau gestellt und verkauft zu haben. Bei der Maßnahme, die auf Beschluss des Amtsgerichts Lübeck durchgeführt worden ist, wurden diverse Beweismittel sichergestellt. (dpa/mp)
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