Jugendgang terrorisiert Gleichaltrige: Polizei sucht Zeugen für Serie von Überfällen

Innerhalb weniger Minuten ist es am vergangenen Samstag (11. April) in Norderstedt zu gleich drei Raubtaten gekommen. Die Polizei verdächtigt eine Jugendgruppe und sucht nun Zeugen.

Nach bisherigen Erkenntnissen war eine größere Jugendgruppe im Bereich Ochsenzoller Straße und Tannenhofstraße unterwegs. Gegen 0.30 Uhr wurden zwei Jugendliche angegriffen und unter Gewaltanwendung beraubt. Die Täter erbeuteten einen geringen Bargeldbetrag sowie einen Gürtel.

Norderstedt: Jugendgruppe wollte Jacke rauben

Nur wenige Minuten später versuchte die Gruppe, einem weiteren Jugendlichen die Jacke zu rauben. Dem Opfer gelang jedoch die Flucht.

MOPO Die WochenMOPO – ab Freitag neu und überall, wo es Zeitungen gibt!

Diese Woche u.a. mit diesen Themen: Luisa Neubauer im MOPO-Interview: „Ich bin immer noch das Mädchen, das seinen Vater zu früh verlor”

Sommerurlaub: Wird alles teurer? Wo’s noch Schnäppchen gibt

Plattdeutsch-Boom: Ihre Kurse sind ständig ausgebucht

Große Rätselbeilage: Knobelspaß für die ganze Woche

16 Seiten Sport: Vor dem Derby! Legende Ailton packt aus

28 Seiten Plan 7: Endlich wieder nachts ins Museum & Ausgeh-Tipps für jeden Tag

Rund zehn Minuten danach kam es zu einem weiteren Überfall: Zwei Jugendliche wurden bedroht und zur Herausgabe von Wertgegenständen gezwungen. Die Täter erlangten Bargeld und Kreditkarten. Trotz der Übergabe wurde eines der Opfer zu Boden gebracht und von mehreren Tätern geschlagen und getreten.

Drei Tatverdächtige im Alter von 14 und 15 Jahren ermittelt

Im Rahmen der Fahndung konnte die Polizei drei Tatverdächtige im Alter von 14 und 15 Jahren vorläufig antreffen. Sie wurden nach den ersten Maßnahmen wieder entlassen. Die Ermittlungen dauern an.

Das könnte Sie auch interessieren: Elbtunnel und A7 am Wochenende voll gesperrt

Die Polizei geht von einer etwa zehnköpfigen männlichen Jugendgruppe im Alter von 14 bis 16 Jahren aus. Die Täter sollen überwiegend dunkel gekleidet gewesen sein. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Norderstedt unter der Telefonnummer (040) 528060 entgegen. (rei)