Nahe Hamburg: Raub, Körperverletzung und Geldwäsche – Razzia bei Jugendgang

Eine Gruppe von Jugendlichen und jungen Erwachsenen soll in Wedel mehrere Straftaten begangen haben. Am Mittwochmorgen haben Polizisten in der Stadt und Umgebung mehrere Wohnungen durchsucht und dabei Beweismittel sichergestellt.

Laut Polizei hat sich in der Vergangenheit an der Straße Hans-Böckler-Platz immer wieder eine Gruppe von jungen Menschen (16 bis 23 Jahre) getroffen. Ihnen wird gefährliche Körperverletzung, Raub und Geldwäsche vorgeworfen. Anfang Juni dieses Jahres waren deshalb bereits zwei Haftbefehle gegen einen 19-Jährigen und seinen Bekannten (25) vollstreckt worden.

Mehrere Waffen und 15.000 Euro sichergestellt

Weitere Ermittlungen führten die Polizei nun auf die Spur von zehn weiteren Tatverdächtigen. Bei allen wurden am Mittwochmorgen Durchsuchungsbeschlüsse vollstreckt. Dabei wurden 15.000 Euro Bargeld, ein Rucksack mit verkaufsfertig abgepackten Drogen sowie diverse Waffen sichergestellt. Darunter Schlagringe, Schlagstöcke und Einhandmesser.

Das könnte Sie auch interessieren: Gewalt-Brennpunkt Jungfernstieg: Wer sind die „315er“ – und was macht die Polizei?

Vier Verdächtige wurden zwecks erkennungsdienstlicher Behandlung auf die Wache gebracht. Sie kamen später wieder auf freien Fuß.