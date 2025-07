Rassistisch motivierter Übergriff an Bushaltestelle – Opfer verletzt

In Ratzeburg (Kreis Herzogtum Lauenburg) soll es vergangene Woche zu einem zunächst verbalen und dann tätlichen Übergriff auf eine Syrerin gekommen sein. Die Frau wurde dabei leicht verletzt. Die Polizei sucht Zeugen.

Wie die Polizei am Montag mitteilte, soll sich der Vorfall am vergangenen Mittwoch an der Bushaltestelle Am Markt zugetragen haben. Dort soll die Frau (25) aus Syrien von einem Senior (75) und einer Frau (68) zunächst wegen ihrer Herkunft beleidigt worden sein. Kurz darauf sollen die Senioren die Frau geschlagen haben. Eine Zeugin hatte daraufhin die Polizei alarmiert.

Dabei sei die 25-Jährige laut Polizei leicht verletzt worden. Sie wurde vom Rettungsdienst versorgt. Kurz darauf drohte die Angelegenheit zu eskalieren. Mehrere Angehörige des Opfers erschienen und erschwerten die Arbeit der Polizei. Verstärkung musste anrücken, um die Lage zu beruhigen.

Die Kripo hat die Ermittlungen wegen des Verdachts eines fremdenfeindlichen Hintergrundes übernommen und sucht nun weitere Zeugen des Vorfalls. Hinweise werden unter der (0451) 1310. entgegengenommen.