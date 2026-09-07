Auf einem Flohmarkt in Neumünster stand ein besonderes Schnäppchen zum Verkauf: ein Foto von Hitler in seinem „Führer-Mercedes“. Der Preis überrascht.

MOPO-Reporter Thomas Hirschbiegel (66) grast seit mehr als 50 Jahren Flohmärkte in ganz Norddeutschland ab und stellt an dieser Stelle seine schönsten Funde vor. Heute: eine echte Rarität!

Das nur 8,5 x 6 Zentimeter große Foto lag auf einem Flohmarktstand in den Holstenhallen in Neumünster in einem Ordner mit Militaria-Fotos. Ich blätterte gelangweilt darin. Zwischen Soldatenporträts aus dem Ersten Weltkrieg und Abbildungen von Kaiser Wilhelm II. entdeckte ich das Bild auf dieser Seite – eine echte Rarität! Es handelt sich nämlich um einen privaten Schnappschuss von Adolf Hitler. Der Preis: bloß vier Euro!

Aber warum bin ich so sicher, dass es sich bei diesem Foto um den „Führer“ handelt? Da ist zum einen das Auto, das eindeutig ein Mercedes 770 ist. Dieser sogenannte „Große Mercedes“ der Baureihe W150 wurde zwischen 1938 und 1944 von Hand im Werk Sindelfingen genau 88-mal hergestellt. Ein Großteil dieser sechs Meter langen Wagen ging an das Deutsche Reich. Weitere Kunden waren Spaniens Diktator Franco, der japanische Kaiser Hirohito, der norwegische König oder der Papst. Über private Kunden des mit rund 45.000 Reichsmark (heute etwa 250.000 Euro) teuersten deutschen Fahrzeugs ist nichts bekannt.

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Adolf Hitler war ein Autonarr

Hitler hatte zwar keinen Führerschein, war aber ein Autonarr und liebte schnelle Fahrten. Dabei trug er seine braune Uniform und saß auf einem erhöhten Sitz neben dem Fahrer. Meistens saß Erich Kempka am Steuer. Der SS-Obersturmbannführer war auch für die Sicherheit Hitlers mitverantwortlich. Er ließ die Wagen Hitlers panzern und mit schusssicherem Glas ausstatten. So kam das Auto auf ein Gewicht von fast fünf Tonnen. Direkt hinter Hitler saßen seine Adjutanten in schwarzen SS-Uniformen sowie Leibwächter der SS. All das trifft auf mein Flohmarkt-Foto zu. Außerdem ist ein sogenannter „Stander“ mit Hakenkreuz am Kotflügel zu sehen.

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Adolf Hitler bei einem Besuch der „Blohm & Voss“-Werft in Hamburg im Jahr 1934. imago/ZUMA Press

Aber wo wurde es aufgenommen? Vielleicht sogar in Hamburg? Unklar. Der Mega-Mercedes war in schneller Fahrt unterwegs, deshalb ist das Foto unscharf. Leider ist der Text auf dem Straßenschild und dem Hinweisschild nicht zu erkennen.

Hitlers Auto sollte für sieben Millionen Dollar versteigert werden

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Von dem „Großen Mercedes“ dürfte es heute kaum noch eine Handvoll auf der Welt geben. Die meisten Wagen befinden sich in Museen.

MOPO-Reporter Thomas Hirschbiegel (66) grast seit mehr als 50 Jahren Flohmärkte in ganz Norddeutschland ab und stellt an dieser Stelle in loser Folge seine schönsten Funde vor. Florian Quandt

Bei einer Auktion in den USA wurden 2018 für ein Exemplar, in dem Hitler gefahren war, sieben Millionen Dollar geboten. Dem Anbieter war das zu wenig, sodass das Auto nicht verkauft wurde. Nach dem Krieg wurden viele der Fahrzeuge von den USA und der UdSSR beschlagnahmt.

Übrigens: Hitlers Fahrer Erich Kempka zapfte am 30. April 1945 150 Liter Benzin aus dem Mercedes ab und verbrannte damit die Leichen Hitlers und Eva Brauns auf dem Hof der Berliner Reichskanzlei.