Der Kniepsand auf Amrum ist nicht nur eine der größten Sandbänke in Europa. Jetzt hat das britische Magazin „Time Out“ ihn zu einem der acht schönsten Strände Europas gekürt. Amrum sahnte dabei eine beachtliche Platzierung ab.



Insbesondere in der Sommersaison sind die Strände in Europa oft überfüllt. Von Idylle keine Spur. „Tatsächlich gibt es aber noch Strände, die wunderschön und zugleich noch eher unbekannt sind“, schreibt das Online-Reiseportal Travelbook mit Blick auf das aktuelle Ranking des „Time Out“-Magazins.





