Am Sehlendorfer Strand wurden 19 Strandkörbe umgeworfen und eine Umkleidekabine beschmiert. Die Polizei Lütjenburg ermittelt.

Der Strand von Sehlendorf. Unbekannte haben hier am vergangenen Wochenende randaliert. Polizeidirektion Kiel

Schon wieder Randale an einem Strand im Kreis Plön: In der Nacht von Freitag auf Samstag haben Unbekannte am Sehlendorfer Strand 19 Strandkörbe umgeworfen und eine Umkleidekabine großflächig beschmiert.

Ein Mitarbeiter der Rettungswache Sehlendorf entdeckte die Schäden am Samstagmorgen. Insgesamt lagen 19 der aufgestellten Strandkörbe umgeworfen am Strand. Außerdem stellte der Mitarbeiter an einer Umkleidekabine mehrere großflächige Farbschmierereien fest.

Er informierte daraufhin eine Mitarbeiterin der Gemeinde Blekendorf, die wiederum die Polizei verständigte.

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Unbekannte werfen 19 Strandkörbe am Sehlendorfer Strand um

An zwei der umgeworfenen Strandkörbe wurden die Markisen beschädigt. Die Wände der Umkleidekabine beschmierten die Unbekannten mit verschiedenen Schriftzügen in unterschiedlichen wasserfesten Farben. Nach Angaben der Polizei dürfte der entstandene Schaden im mittleren dreistelligen Bereich liegen.

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Es ist nicht der erste derartige Vorfall in der Gegend: Bereits Ende August hatten Unbekannte am Behrensdorfer Strand randaliert und dabei einen hohen Sachschaden verursacht.

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Die Polizeistation Lütjenburg ermittelt wegen des Verdachts der Sachbeschädigung. Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. (04381) 906-331 entgegen.