Rätselhafter Drohnen-Fund nahe Marinestützpunkt: Polizei schweigt

Am Samstagabend wurde bei Barkelsby (Kreis Rendsburg-Eckernförde) eine abgestürzte Drohne in einem kleinen Waldstück entdeckt. Brisant: Der Fundort liegt nur rund einen Kilometer vom Marinestützpunkt Eckernförde entfernt.

Das Flugobjekt, das nach MOPO-Informationen nicht wie eine handelsübliche Drohne aussah, wurde am Abend von einer Spaziergängerin entdeckt. Sie alarmierte umgehend die Polizei. Später wurde auch der Kampfmittelräumdienst hinzugezogen, das Gebiet um den Fundort wurde weiträumig abgesperrt.

Ein Sprengstoffexperte untersuchte die Drohne in einem schweren Schutzanzug. News5/René Schröder Ein Sprengstoffexperte untersuchte die Drohne in einem schweren Schutzanzug.

Ein Sprengstoffexperte untersuchte die Drohne in einem schweren Schutzanzug. Anschließend wurde das Flugobjekt gesichert und für weitere Untersuchungen mitgenommen. Die Feuerwehr leuchtete den Einsatzort aus und hielt sich außerhalb eines Sicherheitsradius auf.

Spionagedrohne? Polizei will am Montag Details bekanntgeben

Erst nach einigen Stunden waren die Maßnahmen der Ermittler vor Ort beendet. Um was für eine Drohne es sich handelt, ist weiterhin unklar. Nach MOPO-Informationen wird nicht ausgeschlossen, dass es sich um eine Spionagedrohne handeln könnte. Die Polizei äußert sich dazu bislang nicht und will am Montag weitere Details bekanntgeben.