Im Prozess gegen einen Tierarzt, der seine Freundin betäubt haben soll, sitzen Menschen im Gerichtssaal, die sich ebenfalls zu seinen Opfern zählen. Warum die Justiz sie nicht hören will.

In der Kriminalgeschichte Schleswig-Holsteins dürfte dieser Fall einzigartig sein. Auch, weil sich wohl niemals klären lassen wird, wie viele Opfer es wirklich gegeben hat.

Denn die möglicherweise ebenfalls betroffenen Frauen und Männer haben keine Beweise, nur ihr eigenes Erleben, jene unerklärliche Müdigkeit, die sie teilweise unvermittelt einschlafen ließ. Und niemand kann sagen, ob tatsächlich Xylazin im Spiel war, also das Sedativum für Rinder, das in nunmehr zwei Prozessen gegen Dr. Sven H. (60) eine Rolle spielt.