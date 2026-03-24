Rätsel auf der A7: Lebensgefährlich verletzter Mann auf Fahrbahn gefunden

Autofahrer haben am Dienstagmorgen auf der Autobahn 7 eine erschreckende Entdeckung gemacht: Ein lebensgefährlich verletzter Mann lag auf der Fahrbahn. Wie er dorthin kam, ist noch unklar – die Polizei steht vor einem Rätsel.

Zwischen den Ausfahrten Flensburg und Flensburg-Harrislee in Richtung Dänemark haben Autofahrer am Dienstagmorgen gegen 6 Uhr den schwer verletzten Mann auf der Fahrbahn entdeckt. Die Zeugen stoppten sofort und leisteten Erste Hilfe, bis Rettungsdienst und Notarzt eintrafen.

„Die Person hat lebensbedrohliche Verletzungen erlitten“, erklärte eine Sprecherin der Regionalleitstelle Nord der MOPO. Der Mann wurde nach längerer Behandlung vor Ort in ein Krankenhaus gebracht.

Wie kam die Person auf die Autobahn?

Noch völlig unklar ist, warum sich der Mann überhaupt auf der Autobahn befand und was genau passiert ist. An der möglichen Unfallstelle wurden keine beteiligten Fahrzeuge gefunden. „Wir können noch nicht sagen, ob es sich um einen Unfall handelt oder ein anderer Sachverhalt zugrunde liegt“, sagte die Sprecherin weiter.

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Die Polizei sicherte Spuren und zog einen Sachverständigen hinzu, um den Vorfall zu rekonstruieren. Für die Ermittlungen wurde die A7 in Richtung Norden voll gesperrt und der Verkehr umgeleitet.