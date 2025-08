83-jähriger Mercedes-Fahrer übersieht Radfahrerin – schwerverletzt

Schwerer Unfall in Norderstedt: Eine junge Pedelec-Fahrerin ist am Montagabend unter einen Mercedes geraten. Ihr Zustand ist kritisch – Lebensgefahr kann nicht ausgeschlossen werden.

Gegen 17 Uhr wollte ein 83-jähriger Mercedes-Fahrer auf ein Grundstück abbiegen. Dabei übersah er offenbar eine 30-jährige Pedelec-Fahrerin, die auf dem Radweg in dieselbe Richtung unterwegs war. Die Frau stürzte und geriet unter das Fahrzeug. Sie wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Laut Polizei kann auch Lebensgefahr nicht ausgeschlossen werden.

Nach Radunfall: Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Körperverletzung

Die Polizei sicherte Spuren und zog einen Gutachter hinzu. Gegen den Fahrer wurde ein Verfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet. Das Auto wurde beschlagnahmt.

Zuletzt war es in Hamburg am 24. Juli zu einem tödlichen Radunfall gekommen: Eine 52-jährige Radfahrerin wurde an der Kreuzung Sievekingsallee/Hammer Landstraße von einem Lkw erfasst und so schwer verletzt, dass sie noch am Unfallort verstarb. (zc)