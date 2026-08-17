Nach elf Jahren Inselradio geht Moderator Carsten Köthe in den Ruhestand. Warum der Abschied emotional wird und wie es bei R.SH auf Sylt weitergeht.

Wenn am Freitag, 28. August, das Studio-Rotlicht ein letztes Mal angeht, endet eine bemerkenswerte Ära der schleswig-holsteinischen Radiogeschichte. Nach elf Jahren verabschiedet sich Carsten Köthe mit seiner Sendung „R.SH auf Sylt“ von den Hörern und geht in den Radio-Ruhestand.

Elf Jahre „R.SH auf Sylt“: Mehr als 4000 Tage Inselfeeling

Im Sommer 2015 ging das eigens für die Nordseeinsel konzipierte Format an den Start. Was ursprünglich als Zehn-Jahres-Projekt geplant war, wurde auf Wunsch des Moderators um ein weiteres Jahr verlängert. „Jeden Morgen um zehn Uhr ging das Rotlicht an und wir waren ‚on air‘“, erinnert sich Carsten Köthe in der Pressemitteilung von R.SH an die Anfänge.



Über die UKW-Frequenz 102,8 MHz und den weltweiten Livestream brachte die Sendung das Inselfeeling direkt ins Radio. „Viele Urlauber und Gäste haben sich ein Stück Inselfeeling für den Alltag nach Hause geholt – in München genauso wie in Berlin oder im Pott“, berichtet Köthe über die vielen Rückmeldungen.

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Eine prägende Stimme zwischen Hörnum und List

Ob Surf World Cup, Biike oder Geschichten aus den Inseldörfern: Köthe berichtete elf Jahre lang über das Leben auf Sylt. Für den Moderator war die Sendung persönlich eng mit der Insel verbunden. „Es war auch ein Teil von mir und uns“, sagt Köthe rückblickend. Gemeinsam mit seiner Ehefrau Miriam baute er das Inselprogramm auf. Sie gestaltete die Sendung über viele Jahre mit, bevor sie im Mai 2022 nach schwerer Krankheit verstarb.

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Nach 40 Jahren R.SH: Programm bleibt der Insel verbunden

Carsten Köthe blickt auf insgesamt 40 Jahre bei R.SH zurück, in denen er unter anderem den „R.SH Frühstücksclub“ moderierte.



„Carsten, wir sagen von Herzen Danke“, betont Dirk Klee. „Du hast unser Programm und damit auch das Radio in Schleswig-Holstein über Jahrzehnte geprägt. Das bleibt. In unseren Erinnerungen, in vielen Radiomomenten und ganz sicher bei den Menschen, die Dir zugehört haben.“

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Auf Sylt läuft künftig ganztägig das landesweite R.SH-Programm. Nachrichten und Themen von der Insel bleiben Teil der Berichterstattung. (Dieser Artikel erschien zuerst auf SHZ.de)