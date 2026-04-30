Radlerin von Auto angefahren und verletzt: Wie der Fahrer reagiert, macht fassungslos

Dieser Unfall macht fassungslos: Ein Autofahrer missachtete am Dienstag in Heide (Dithmarschen) ein Stoppschild und erfasste eine Radfahrerin. Zunächst zeigte sich der Mann besorgt und kündigte an, einen Rettungswagen zu rufen – dann jedoch flüchtete er vom Unfallort.

Laut Polizei geschah der Unfall gegen 17.45 Uhr im Kreuzungsbereich Moltkestraße/Hochfelder Weg. Dort missachtete ein Autofahrer die Vorfahrt und erfasste eine 35-jährige Radfahrerin. Die Frau stürzte und verletzte sich schwer.

Nach Unfall: Fahrer will Hilfe holen – doch dann haut er ab

Der Autofahrer soll daraufhin angehalten und mit der Verletzten gesprochen haben. Was dann geschah, ist unfassbar: Laut Polizei gab der Mann vor, seinen Wagen umzusetzen und einen Rettungswagen zu rufen. Stattdessen stieg er ins Auto, in dem ein weiterer Mann saß, und flüchtete.

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Der Flüchtige soll Anfang bis Mitte 20 sein und etwa 1,70 Meter groß. Er hatte schwarze Haare und einen gebräunten Hautton. Bei dem Wagen soll es sich um einen hellen Pkw handeln. Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. (0481) 940 entgegen.