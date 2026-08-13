Dieser Unfall endete tödlich: Ein Radfahrer hat beim Überqueren einer Straße einen Transporter übersehen. Der Mann starb.

Einsatzfahrzeuge und ein Rettungshubschrauber stehen an einer Landstraße (Archivbild). picture alliance / Fotostand | Fotostand / Reiss

Bei einem Verkehrsunfall im Kreis Rendsburg-Eckernförde ist am Mittwochabend ein 58-jähriger Radfahrer ums Leben gekommen. Trotz umfangreicher Reanimationsmaßnahmen starb der Mann noch an der Unfallstelle.

Der Unfall ereignete sich gegen 19.05 Uhr auf der Bundesstraße innerhalb der Ortschaft Gokels. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr der 58-Jährige mit seinem Fahrrad auf dem rechten Radweg in Richtung Schenefeld. Im weiteren Verlauf wollte er offenbar die Fahrbahn überqueren.

Senior auf Fahrrad übersieht Transporter

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Dabei übersah er nach derzeitigem Ermittlungsstand einen entgegenkommenden Transporter, der hinter einem Milchsammelwagen fuhr. Es kam zum Zusammenstoß.

Der Radfahrer erlitt dabei schwerste Verletzungen. Trotz sofort eingeleiteter und umfangreicher Reanimationsmaßnahmen konnte sein Leben nicht gerettet werden. Er starb noch am Unfallort. (rei)