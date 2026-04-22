Radfahrer von Auto erfasst und schwer verletzt – Hubschrauber im Einsatz

Im Kreis Segeberg ist es am Mittwochnachmittag zu einem Unfall zwischen einem Radfahrer und einem Pkw gekommen. Dabei wurde der Radfahrer schwer verletzt. Er kam mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus.

Zu dem Unfall kam es gegen 15.10 Uhr an der Neumünsteraner Straße zwischen Rickling und Wahlstedt. Laut Polizei wurde der Radfahrer von einem Mitsubishi-Kleinwagen erfasst. Die Ursache sei laut eines Beamten aber noch unklar. Die Wucht des Aufpralls war aber sehr groß. Die Frontscheibe zersplitterte, das vordere Dachteil wurde eingedrückt.

Nach Kollision mit Radfahrer: Auch Autofahrer verletzt

Der Radfahrer erlitt bei der Kollision schwere Verletzungen. Er kam mit dem Rettungshubschrauber in die Uni-Klinik nach Lübeck. Auch der Autofahrer wurde verletzt und kam mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Die Neumünsteraner Straße war für rund eine Stunde gesperrt. Davon betroffen war auch der Busverkehr.