Radfahrer auf Fahrradstraße angefahren und schwer verletzt

In Norderstedt (Kreis Segeberg) hat es am Donnerstagmorgen einen Unfall zwischen einem Pkw und einem Radfahrer gegeben. Dabei wurde der Biker schwer verletzt.

Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich das Unglück gegen 6.35 Uhr. Ersten Erkenntnissen der Beamten zufolge wollte eine Autofahrerin (58), die vom Bartelsgang aus kam, auf die Fahrradstraße an der Glockenheide abbiegen. Dabei erfasste sie einen Radfahrer (45). Das Fahrrad geriet dabei unter das Auto.

Radfahrer schwer verletzt in Klinik transportiert

Der 45-Jährige, der nicht unter dem Wagen eingeklemmt war, erlitt schwere Verletzungen und kam in eine Klinik. Die genaue Unfallursache wird ermittelt. Nicht ausgeschlossen ist laut einem Polizeisprecher, dass die aufgehende Sonne in den Rückspiegel der Autofahrerin gestrahlt hatte und diese dadurch kurz geblendet wurde.