Radfahrer verletzt Frau schwer – nun fahndet die Polizei mit Foto nach ihm

Die Kieler Polizei fahndet mit einem Foto nach einem Radfahrer, der Ende Juni dieses Jahres eine Frau umgefahren und dabei schwer verletzt hatte. Danach flüchtete der Mann.

Der Unfall ereignete sich am Nachmittag des 30. Juni am Schlossgarten. Ermittlungen der Polizei zufolge soll ein Radfahrer mit hoher Geschwindigkeit den Düsternbrooker Weg in Richtung Kaistraße befahren haben.

Radfahrer verletzt Frau schwer und flüchtet

Als er die Straße Schlossgarten passieren wollte, stieß er dort mit einer Fußgängerin (32) zusammen, die die Straße überquerte. Zu diesem Zeitpunkt war die dortige Ampel ausgefallen. Die 32-Jährige erlitt dabei schwere Kopfverletzungen und kam in eine Klinik. Der Radfahrer sei laut Polizei geflüchtet.

Nun fahndet die Polizei mit einem Foto nach ihm. Er ist etwa 50 bis 60 Jahre alt, trägt graues Haar und trug einen Vollbart. Das Fahrrad soll ein dunkles Herrenrad mit Gepäcktaschen gewesen sein. Hinweise an Telefon (0431) 1601503.