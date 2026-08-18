Bei Hamburg
Radfahrer und Motorrad kollidieren – zwei Schwerverletzte
Radfahrer übersieht Motorrad: Drei Menschen werden verletzt, die Straße bleibt rund eine Stunde gesperrt.
Bei einem Unfall in Ahrensburg sind am Dienstagnachmittag drei Menschen verletzt worden – zwei davon schwer. Ein Mann und eine Frau wurden in ein Krankenhaus gebracht.
Gegen 16 Uhr wollte ein Radfahrer nach Informationen eines Polizeisprechers in der Straße Ostring/Ecke Kornkamp die Fahrbahn überqueren. Dabei übersah er offenbar ein sich näherndes Motorrad.
Fahrradfahrer übersieht Motorrad
Trotz Bremsung stießen sie seitlich zusammen. Der Radfahrer und die Mitfahrerin auf dem Motorrad wurden schwer verletzt. Der Motorradfahrer erlitt dagegen nur leichte Verletzungen.
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Alle drei kamen zur Behandlung in ein Krankenhaus. Die Straße Ostring war wegen des Unfalls rund eine Stunde voll gesperrt. (mp)