Radfahrer tritt Fußgängerin in Böschung – und bepöbelt sie

Eine Frau ist beim Nordic Walking in Lübeck von einem Radfahrer verletzt worden. Der Mann soll die 61-Jährige am Geniner Ufer beschimpft und im Vorbeifahren mit einem Tritt zu Fall gebracht haben.

Der Vorfall ereignete sich laut Polizei am vergangenen Sonntag gegen 13.20 Uhr im Stadtteil St. Jürgen. Die Lübeckerin aus St. Lorenz war am Geniner Ufer in Richtung Possehlbrücke unterwegs.

Radfahrer soll 61-Jährige beschimpft und getreten haben

Nach der Eisenbahnbrücke wich die Frau mehreren Fahrradfahrern aus, indem sie auf dem schmalen Weg nach rechts trat. Kurz darauf kam ein weiterer Radfahrer, dem sie ebenfalls Platz machte.

Im Vorbeifahren soll der Mann die 61-Jährige beschimpft und ihr gegen den linken Oberarm getreten haben. Die Nordic Walkerin stürzte daraufhin nach rechts in die Böschung. Sie wurde leicht verletzt und musste sich ärztlich behandeln lassen.

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Der gesuchte Radfahrer soll einen dunklen Bart und dunkle Haare gehabt haben, die an den Seiten sehr kurz waren. Er trug den Angaben zufolge ein auffälliges schwarzes Oberteil mit dem Aufdruck einer goldenen Krone auf dem Rücken. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der Körperverletzung. Die Beatmen bitten Zeugen des Vorfalls, sich unter Tel. 0451/131-7400 zu melden. (tst)