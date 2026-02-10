Radfahrer (79) stirbt bei Unfall mit parkendem Auto

Ein 79-Jähriger verliert auf dem Rad das Gleichgewicht und prallt gegen ein parkendes Auto. Trotz schneller Hilfe hat das für ihn ein tragisches Ende.

Der tödliche Unfall ereignete sich am Dienstagvormittag in Barmstedt (Kreis Pinneberg). Der 79-Jährige aus Pinneberg hatte das Gleichgewicht verloren und krachte gegen ein parkendes Auto, wie die Polizei sagte.

Das könnte Sie auch interessieren: Parkplätze radikal reduziert: Stadtteil verbannt Verkehr für Außengastro und Grün

Der Mann stürzte daraufhin zu Boden. Trotz schnell eingeleiteter Wiederbelebungsversuche starb er noch an der Unfallstelle. Nach derzeitigen Erkenntnissen der Polizei waren keine weiteren Verkehrsteilnehmer am Unfall beteiligt. (dpa)