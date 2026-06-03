Radfahrer kracht in parkenden Mercedes – lebensgefährlich verletzt

Ein Fahrradfahrer ist am Dienstagnachmittag bei einem Unfall in Elmshorn lebensgefährlich verletzt worden. Der 47-Jährige musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Hamburger Klinik eingeflogen werden.

Nach Polizeiangaben war der Mann aus unbekannten Gründen mit seinem Rad auf einen parkenden Mercedes n der Straße Kaltenweide aufgefahren. Durch den Aufprall ging die Heckscheibe des Wagens zu Bruch, der Fahrradfahrer zog sich schwere Kopfverletzungen zu und stürzte zu Boden.

Elmshorn: Verletzter kommt per Rettungshubschrauber in Klinik

Ein zufällig vorbeikommendes Notarzteinsatzfahrzeug, welches zu einem anderen Einsatz geeilt war, übernahm die medizinische Versorgung und brach aufgrund der schwere der Verletzungen den eigentlichen Einsatz ab.

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Wegen der Maßnahmen musste die Straße für längere Zeit in beide Richtungen gesperrt werden. Zeugen berichteten, dass keine Fremdeinwirkung zu dem Unfall geführt hatten. Der Rettungshubschrauber Christoph 67 aus Hohenlockstedt landete auf einem nahegelegenen Sportplatz.