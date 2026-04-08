Wagenrad bricht, Pferd geht durch: Frau aus Kutsche geschleudert und schwer verletzt

Im Kreis Herzogtum Lauenburg ist es am Dienstagnachmittag zu einem schweren Kutschunfall gekommen. Zunächst brach ein Rad, die Kutsche kippte um und zwei Frauen wurden hinausgeschleudert. Anschließend ging das Pferd mit der Kutsche durch.

Das Unglück ereignete sich laut Polizei gegen 17 Uhr in Börnsen. Zwei Frauen (49 und 61 Jahre) waren dort mit einer einspännigen Kutsche am Grenzweg nahe der Bundesstraße 207 unterwegs, als plötzlich ein Rad brach. Die Kutsche kippte daraufhin in einen Graben, die Frauen wurden hinausgeschleudert.

Pferd geriet offenbar in Panik

Offenbar geriet das Pferd in Panik, ging durch und schleifte die beschädigte Kutsche hinter sich her, bis sie schließlich abriss. Die beiden Frauen wurden vom Rettungsdienst versorgt. Die 61-Jährige wurde schwer verletzt und kam ins Krankenhaus. Das Pferd kehrte später eigenständig zum Stall zurück.