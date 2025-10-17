Die Bilder sind bizarr, wirken wie eine Szene aus „Breaking Bad“: Im Vorgarten einer Doppelhaushälfte in Quickborn stehen hunderte große und kleine Kanister, gefüllt mit chemischen Flüssigkeiten. Auf den Etiketten sind Bezeichnungen wie „Methasol“ oder „Ethasol“ zu lesen. Es dürfte einer der größten Drogenfunde in Schleswig-Holstein sein: Bei mehreren Razzien haben Fahnder Drogenlabore ausgehoben – eins davon in Quickborn. Wie ist der Fund zu bewerten? Wir haben nachgefragt.