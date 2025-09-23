Crash-Serie nahe Hamburg: Frau (75) muss Führerschein abgeben

Crash-Serie nahe Hamburg: Eine 75 Jahre alte Autofahrerin ist am Montagabend in Quickborn mit mehreren entgegenkommenden Autos zusammengestoßen.

Die Polizei hat der Seniorin nach der Unfallserie den Führerschein abgenommen und ihren Wagen sichergestellt. Es werde wegen des Zweifels an ihrer Fahrtüchtigkeit ermittelt, sagte ein Polizeisprecher am Morgen.

Die Frau kollidierte demnach zunächst leicht mit zwei entgegenkommenden Autos. Die 75-Jährige sei jedoch weitergefahren und gegen ein geparktes Auto gefahren, das wiederum gegen ein weiteres Auto geschoben worden sei.

Das könnte Sie auch interessieren: SUV kracht bei Hamburg gegen Ampel – Fahrer verletzt

Einige Straßen weiter hielt die 75-Jährige schließlich an und wurde leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht. Der Schaden wurde auf 22.000 Euro geschätzt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. (dpa/mp)