Champagner-Vibes gegen Dosenbier: An Pfingsten prallen in Kampen zwei Welten aufeinander. Das Protokoll einer ungewöhnlichen Konfrontation.



Kampen. Pfingsten auf dem Strönwai. Auf der Holzterrasse vom Club Pony brennt schon vor Sonnenuntergang die Hütte. Weiße Hemden, teure Sonnenbrillen, Arme fliegen hoch zu wummernden Bässen. Davor reiht sich das teure Blech aneinander: Sportwagen und Luxuskarossen stehen Stoßstange an Stoßstange im Kopfsteinpflaster. Menschen schieben sich die Whiskymeile entlang, vorbei an den teuren Autos und den feiernden Gästen.





