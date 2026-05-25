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Ein junger Mann im Punk Outfit

Unbeeindruckt vom Luxus: Ein junger Mann im Punk Outfit zeigt sich auf der Whiskymeile in Kampen von den teuren Sportwagen und der feiernden Menge absolut ungestört. Foto: FUNDA AGIRBAS

  • Kampen

paidLuxus-Schlitten und Champagner gegen Dosenbier: Punk-Protest vor Sylter Promi-Lokal

Champagner-Vibes gegen Dosenbier: An Pfingsten prallen in Kampen zwei Welten aufeinander. Das Protokoll einer ungewöhnlichen Konfrontation.

Kampen. Pfingsten auf dem Strönwai. Auf der Holzterrasse vom Club Pony brennt schon vor Sonnenuntergang die Hütte. Weiße Hemden, teure Sonnenbrillen, Arme fliegen hoch zu wummernden Bässen. Davor reiht sich das teure Blech aneinander: Sportwagen und Luxuskarossen stehen Stoßstange an Stoßstange im Kopfsteinpflaster. Menschen schieben sich die Whiskymeile entlang, vorbei an den teuren Autos und den feiernden Gästen.


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