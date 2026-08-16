Demos, Pizza und Dosenbier: Das Punk-Protestcamp auf Sylt endet heute – und damit der fünfte Punksommer in Folge auf der Insel. Jetzt gibt es viel zu tun, bis die Zeltwiese wieder aussieht wie zuvor.

Netto aus der Nähe von Mannheim gehört zum Orga-Team und zeigte sich zufrieden mit dem Protestcamp 2027 auf Sylt. Lea Albert/dpa

Die Schlafsäcke werden eingerollt, Heringe aus der Erde gezogen sowie letzte Kippen und Bierdosen entsorgt. Auf Sylt endet am heutigen Sonntag das Punk-Protestcamp nach rund vier Wochen offiziell.

Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus ganz Deutschland übten unter dem Motto „Normalize Revolution“ seit dem 20. Juli nach Angaben der Gruppe „Aktion Sylt“ Kritik am Kapitalismus und setzten ein Zeichen für mehr Solidarität. Rund 80 Zelte standen zuletzt auf der sogenannten Festwiese in Tinnum nahe des Flughafens.

Organisatoren: Zeitweise bis zu 300 Menschen im Camp auf Sylt

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Bis zu 300 Teilnehmerinnen und Teilnehmer hatten laut „Aktion Sylt“ zeitweise in mehr als 200 Zelten übernachtet. „Ich bin sehr zufrieden, die Demos und auch die Mithilfe hat sehr gut geklappt, das Camp lebt von der Eigenverantwortung der Teilnehmerinnen und Teilnehmer – zum Beispiel bei der Müllentsorgung“, sagte Netto aus der Nähe von Mannheim, der zum teils 50 Menschen zählenden Orga-Team gehört. Seinen Nachnamen möchte er nicht nennen.

Einige hatten demnach beispielsweise ohne vorherige Aufforderung Müll aus den Büschen geholt und jeden Tag habe es mittags Kundgebungen im Camp gegeben. Neu sei dieses Jahr das Küchenteam gewesen: „Wir haben jeden Tag für alle frisch gekocht, mit Spenden finanziert.“

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Sein Höhepunkt sei demnach die „Radical Pride-Demo“ mit mehreren Kundgebungen gewesen, an der seinen Angaben zufolge rund 100 Menschen teilgenommen hatten. Ein weiteres Highlight war demnach ein Teilnehmer, der mit einem mobilen Pizzaofen ins Camp kam. „Dann gab es vegane Pizza für alle, den Hefeteig haben wir selbst gemacht.“ Auch die Sonnenfinsternis und Sternschnuppen-Nächte auf der Urlaubsinsel sind ihm in Erinnerung geblieben.

In diesem Jahr hatte es im Camp auf Sylt ein Küchenteam gegeben, das jeden Tag für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer kochte. Lea Albert/dpa

Mehrfach hatten allerdings Menschen nachts Böller in das Camp geworfen, zudem waren Netto zufolge Teilnehmer des Camps in Westerland angegriffen und verletzt worden. Alles sei bei der Polizei angezeigt worden.

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Der Abbau ist durchgetaktet: Am Sonntag sollen demnach zunächst alle Planen und größeren Zelte – wie das Küchenzelt, das Infozelt und die Duschen – abgebaut und dann mit einem Transporter in ein Lager auf dem Festland gebracht werden. „Morgen um acht Uhr holen wir den Transporter für den Sperrmüll. Spätestens übermorgen soll alles weg sein“, sagte er. Unter anderem werde zunächst der Sperrmüll abgeholt und Wasser und Strom von Mitarbeitern des Unternehmens abgelesen – Mittwoch werden die mobilen Toiletten und Müllcontainer abgeholt.

Einige Punks bleiben länger auf Sylt

Das Ende des Camps bedeutet nicht, dass alle Punks direkt das Gelände und die Insel verlassen. Bis zum 19. August haben die Organisatoren Zeit, die Wiese im Gewerbegebiet zu räumen, ihren Müll zu entsorgen und die mobilen Toiletten abholen zu lassen.

Sterni aus Südbrandenburg freut sich auf zu Hause, wird das Camp auf Sylt nach eigenen Angaben aber auch vermissen. Lea Albert/dpa

Einige nutzen die Zeit und bleiben bis dahin noch weitere Nächte auf der Insel – unter ihnen Sterni aus Südbrandenburg. „Viele freuen sich wieder auf zu Hause, aber es werden sicher auch einige Tränen auf dem Syltdamm fließen – ich werde in diesem Jahr mehr Tränen vergießen als sonst“, sagte er. Es ist nicht sein erster Punk-Sommer auf der Nordseeinsel. Größere Vorkommnisse im Zusammenhang mit Drogen und Alkohol habe es in diesem Jahr nicht gegeben.

Er freue sich über das positive Feedback und die gute Zusammenarbeit mit der Sylter Polizei, die für die Organisatoren stets ansprechbar gewesen sei – laut Beamten sei das Camp in diesem Jahr politischer gewesen als zuvor. „Eins werd ich auf jeden Fall vermissen und das sind die netten Polizisten auf Sylt.“ Im November und Dezember soll seinen Angaben zufolge die Planung für 2027 starten.

Sylt-Punks mussten Müll entsorgen und Nachtruhe einhalten

Angesichts des offiziellen Endes des Punk-Protestcamps auf Sylt zieht der Kreis Nordfriesland eine positive Bilanz. Die Auflagen seien nach Kenntnis des Kreises in den vier Wochen Campzeit eingehalten worden, teilte ein Sprecher mit.

Der Abbau des Punk-Protestcamps war am Sonntag auf Sylt gestartet. Lea Albert/dpa

„Es gab lediglich einige Beschwerden über ruhestörenden Lärm.“ Daraufhin habe der Kreis den Veranstalter auf seine Pflicht hingewiesen, für die Einhaltung der Ruhezeiten zu sorgen – das sei dann auch erfolgt. Bei den Demonstrationszügen durch die Straßen seien laut dem Sprecher keine besonderen Vorkommnisse bei der Behörde gemeldet worden.

Kreis Nordfriesland: Auflagen auf Sylt klar geregelt

Zu den Auflagen des auf maximal 300 Zeltende begrenzten Camps gehörte es unter anderem, dass die Mittags- und die Nachtruhe eingehalten werden, der Müll ordnungsgemäß entsorgt wird, die Versorgung der Versammlungsteilnehmer mit Lebensmitteln, Strom und Wasser eigenständig sichergestellt wird und Toiletten sowie Erste-Hilfe-Leistungen bereitstehen. Zudem waren etwa Schilder, Plakate und Transparente, „deren Inhalt gegen die Strafbestimmungen oder die freiheitlich-demokratische Grundordnung verstoßen“, im Camp verboten.

Am Montag startet nach Angaben des Kreissprechers die dreitägige Abbauphase - Toiletten müssen abgeholt werden und letzte Reinigungsarbeiten erledigt werden. Am Dienstag folgt die Müll-Abholung und am letzten Abbautag die Abholung der Behälter, die komplette Räumung und Säuberung und damit die Beendigung des Camps.

Kreis wollte Camp auf Sylt stoppen

Rund um das Punk-Protestcamp (20. Juli bis 16. August) auf der Nordseeinsel hatte es vor dem Start ein juristisches Tauziehen gegeben. Der Kreis Nordfriesland wollte das Camp auf der Nordseeinsel in diesem Jahr stoppen – die Veranstalter sowie das Verwaltungsgericht sahen das aber anders.

Es ist der fünfte Punksommer in Folge auf der Urlaubsinsel. Mit dem 9-Euro-Ticket waren im Sommer 2022 zahlreiche Punks aus ganz Deutschland nach Sylt gereist und hatten mit dem ersten Protestcamp bundesweit für Schlagzeilen gesorgt. (dpa/mp)