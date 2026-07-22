Ein 70-Jähriger wird leblos aus der Ostsee geborgen. Rettungskräfte versuchen alles, doch die Hilfe kommt zu spät. Die Polizei ermittelt die genaue Todesursache.

Ein 70 Jahre alter Thüringer ist beim Baden in der Ostsee vor Scharbeutz in Schleswig-Holstein ums Leben gekommen. Der Mann aus der Nähe von Erfurt war am Dienstagnachmittag zum Schwimmen an einem unbewachten Strandabschnitt im Ortsteil Haffkrug ins Wasser gegangen, wie die Polizei berichtete. Sofort eingeleitete Wiederbelebungsversuche blieben erfolglos.

Rettungsschwimmerinnen hatten laut Polizeiangaben aus der Entfernung etwas in Höhe des unbewachten Hundestrandes im Wasser treiben sehen und auch Aufregung unter anderen Strandbesuchern wahrgenommen. Die beiden Frauen eilten demnach dorthin und begannen mit Reanimationsversuchen.

Andere Badegäste hätten den Mann zuvor aus dem Wasser geholt. Ein per Rettungshubschrauber hinzugezogener Notarzt habe den Tod des Mannes festgestellt. Die Polizei hat Ermittlungen zur Todesursache aufgenommen. Es gibt den Angaben zufolge keine Hinweise auf ein Fremdverschulden. (dpa/mp)