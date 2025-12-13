Polizeieinsatz in Ahrensburg – Zwei Menschen schwer verletzt

Polizei und Rettungsdienst rückten zu einer Wohnung in Ahrensburg (Kreis Stormarn) aus. Zwei Menschen wurden verletzt aufgefunden, die Ermittlungen laufen.

Die beiden Verletzten wurden zur weiteren Behandlung in Krankenhäuser gebracht, wie ein Polizeisprecher sagte. Eine genaue Einsatzzeit lag zunächst nicht vor.

Zu den Hintergründen des Einsatzes machte die Polizei keine weiteren Angaben. Die Ermittlungen dauern an. Zuvor hatte der Schleswig-Holsteinische Zeitungsverlag über eine mutmaßliche Messerattacke berichtet. Eine Bestätigung dafür lag zunächst nicht vor. (dpa)