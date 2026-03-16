Polizei sucht Tierquäler: Minischweinen die Kehle durchgeschnitten

In der Nähe eines Feldweges findet eine Anwohnerin zwei durch einen Kehlenschnitt getötete Minischweine. Die Polizei bittet nun um Hinweise.

Eine Frau hat in der Nähe eines Feldweges im Kreis Stormarn zwei getötete Minischweine gefunden. Die Tiere wurden nach Angaben der Polizei durch einen Kehlenschnitt getötet und bereits Anfang März in der Feldmark bei Witzhave – zwischen den Straßen Wittenborn und der Möllner Landstraße – abgelegt. Bisher gehen die Beamten davon aus, dass die Minischweine nicht dort getötet wurden.

Bei den Minischweinen handelt es sich demnach um ein weibliches und ein männliches Tier. Sie waren nicht gekennzeichnet – weder mit Ohrmarken noch mit Tätowierungen.

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Hinweise auf den Besitzer oder die Herkunft der Tiere gibt es bislang nicht. Die Polizei ermittelt weiter zu den Umständen des Falls und bittet um Hinweise. (dpa/mp)