Polizei stoppt 15-Jährigen bei Spritztour – er hat jetzt mächtig Ärger

Die Polizei hat in Hohenaspe (Kreis Steinburg) einen 15 Jahre alten Autofahrer bei einer Spritztour gestoppt. Bei einer Streifenfahrt am frühen Morgen fiel den Beamten der Jugendliche auf, wie die Polizei mitteilte.

Der 15-Jährige blinkte demnach nach links, bog jedoch nach rechts ab. Der Fahrer reagierte daraufhin nicht auf die Anhaltesignale der Polizei und beschleunigte den Wagen.

Polizei bremst Auto mit 15-jährigem Fahrer aus

Kurze Zeit später gelang es den Beamten, den 15-Jährigen auszubremsen. Dabei entstand an beiden Fahrzeugen ein leichter Schaden. Verletzt wurde niemand. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens.

Nach bisherigen Erkenntnissen hatte sich der Jugendliche heimlich das Auto eines Angehörigen genommen, um in der Nacht eine Spritztour zu unternehmen. Ein Erziehungsberechtigter nahm ihn anschließend in Obhut. (dpa)