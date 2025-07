Einsatz eskaliert: Polizei schießt auf 23-Jährigen – Krankenhaus

Große Aufregung in Harrislee (Kreis Schleswig-Flensburg): Bei einem Polizeieinsatz am Samstagabend wurde ein junger Mann von einem Beamten in den Oberkörper geschossen. Die Staatsanwaltschaft Flensburg und die Kripo haben die Ermittlungen aufgenommen.

Was war passiert? Gegen 18.10 Uhr rückte die Polizei zu einem Einsatz im Ortsteil Kupfermühle aus. Wenig später wurde eine Fahndung nach einem 23-Jährigen eingeleitet. Zwei Stunden später, gegen 20.20 Uhr, trafen die Einsatzkräfte den Mann in der Straße Wassersleben an – dann eskalierte die Situation.

Harrislee: Polizist schießt auf 23-Jährigen – Hintergründe unklar

Laut aktuellem Ermittlungsstand griff der Mann die Polizisten an – einer der Beamten zog seine Dienstwaffe und feuerte. Der 23-Jährige wurde im Oberkörper getroffen und verletzt. Die Beamten leisteten sofort Erste Hilfe, bis der Rettungsdienst eintraf. Der Verletzte kam ins Krankenhaus.

Was den Einsatz so gefährlich machte – und warum die Situation derart aus dem Ruder lief – ist derzeit noch unklar. Die genauen Hintergründe sind nun Gegenstand der Ermittlungen. Weitere Details werden momentan nicht bekannt gegeben. (mp)