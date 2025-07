Polizei rettet Schildkröte: Happy End für „Schildi von der B5“

„Schildi auf der B5 unterwegs. Wer vermisst seine Griechische Landschildkröte?“. Dies war der Titel einer Polizeimitteilung nach dem Fund des gepanzerten Tieres. Nun gibt es Neuigkeiten.

Eine an der Bundesstraße 5 entlang gelaufene Griechische Landschildkröte ist wieder zu Hause. Einsatzkräfte übergaben das Tier am Mittwochabend an ihre glücklichen Besitzer, wie die Polizei berichtete. Die Schildkröte war vor etwa vier Wochen aus einem Garten ausgebüxt. Beamte hatten sie während einer Streifenfahrt am Fahrbahnrand der Bundesstraße 5 in Risum-Lindholm im Kreis Nordfriesland entdeckt.

Die Beamten nahmen das Reptil am Mittwochnachmittag mit auf die Wache in Niebüll und versorgten es. Anschließend begann die Suche nach den Besitzern.

Griechische Landschildkröten sind beliebte Haustiere. Sie können in menschlicher Obhut bis zu 100 Jahre alt werden. Die äußerlich robust wirkenden Tiere benötigen laut dem Naturschutzbund (Nabu) für ein artgerechtes Leben ein vernünftiges Gehege, das ausbruchsicher umzäunt sein muss. Auch einen hohen Maschendrahtzaun können sie demzufolge überklettern. (dpa/mp)