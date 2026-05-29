Zufallsfund bei Kontrolle: Auf der A24 hat die Polizei einen Transporter gestoppt – beladen mit mutmaßlich gestohlenen Fahrrädern im Wert von Zehntausenden Euro.

Beamte kontrollierten am Donnerstagmorgen gegen 9.50 Uhr an der Anschlussstelle Hornbek (Kreis Herzogtum Lauenburg) einen Peugeot Boxer in Richtung Berlin. Im Laderaum fanden sie insgesamt 15 hochwertige Fahrräder.

A24: Transporter mit Fahrrädern entdeckt

Schnell fiel auf: Der 51-jährige Fahrer aus Polen konnte keine passenden Ladepapiere vorweisen. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass mindestens drei der Räder bereits als gestohlen gemeldet waren. Auch bei den übrigen Fahrrädern besteht der Verdacht, dass sie aus Diebstählen stammen.

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Der Gesamtwert der mutmaßlichen Beute wird auf einen mittleren fünfstelligen Betrag geschätzt. Die Polizei stellte die Fahrräder sicher und beschlagnahmte auch das Smartphone des Fahrers. Nach den Maßnahmen wurde der Mann zunächst wieder entlassen. Die Ermittlungen dauern an. (rei)