Polizei im Norden warnt: Dreiste Autodiebe greifen blitzschnell zu

Die Polizei warnt davor, Jacken unbeaufsichtigt zu lassen: Im Kieler Umland treiben sich Schlüssel-Diebe herum, die Autos nur spazierenfahren – und dann irgendwo in der Stadt wieder abstellen.

Die Jacke kurz im Café abgelegt – und schon ist das Auto weg! In Kiel und Umgebung wurden in den vergangenen Tagen mehrfach Autoschlüssel aus unbeaufsichtigten Taschen und Jacken gestohlen. Die Diebe fuhren danach mit den gestohlenen Autos herum und stellten sie irgendwo in der Stadt wieder ab. In mehreren Fällen wurden die Fahrzeuge laut Polizei im Straßenverkehr gefunden.

Das könnte Sie auch interessieren: Kinder auf Bildern zeigten Hitlergruß – Hamburger wegen Volksverhetzung angeklagt

Die Polizei warnt daher noch einmal ausdrücklich, Autoschlüssel niemals unbeaufsichtigt zu lassen: „Gerade Autoschlüssel ermöglichen Täterinnen und Tätern nicht nur einen schnellen Diebstahl, sondern auch die unmittelbare Nutzung des Fahrzeugs, was zusätzliche Gefahren mit sich bringt“, so die Polizei. (mp)