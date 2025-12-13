mopo plus logo
Der Vermisste ist wieder da. Foto: Polizei

  • Süderbrarup

Vermisster Mann aus Schleswig-Holstein ist wieder da

Die Polizei im Norden benötigte am Samstag dringend Hilfe der Bevölkerung. Ein Mann aus Schleswig-Holstein wurde vermisst. Er brauchte „dringend ärztliche Hilfe“, wie ein Polizeisprecher sagte.

Seit Samstagmorgen um 7 Uhr wurde ein Mann (35) aus Süderbrarup (Kreis Schleswig-Flensburg) vermisst. Seit dem Vormittag wurde mit einem Foto öffentlich nach ihm gesucht.

Am Samstagmittag teilte die Polizei mit, dass der Gesuchte wieder da ist. Nähere Angaben machte die Polizei nicht.

Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

