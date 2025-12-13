Vermisster Mann aus Schleswig-Holstein ist wieder da

Die Polizei im Norden benötigte am Samstag dringend Hilfe der Bevölkerung. Ein Mann aus Schleswig-Holstein wurde vermisst. Er brauchte „dringend ärztliche Hilfe“, wie ein Polizeisprecher sagte.

Seit Samstagmorgen um 7 Uhr wurde ein Mann (35) aus Süderbrarup (Kreis Schleswig-Flensburg) vermisst. Seit dem Vormittag wurde mit einem Foto öffentlich nach ihm gesucht.

Am Samstagmittag teilte die Polizei mit, dass der Gesuchte wieder da ist. Nähere Angaben machte die Polizei nicht.