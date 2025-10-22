Pokerrunde ist zu laut – und hat jetzt richtig Ärger mit der Polizei

In der Nacht zu Montag ist die Polizei in Elmshorn auf eine illegale Glücksspielrunde gestoßen – und fand dabei auch noch eine Menge Betäubungsmittel.

Am Sonntagabend ging bei der Elmshorner Polizei eine Meldung wegen Ruhestörung ein. Als die Polizei gegen 23:45 Uhr bei einem Vereins-Café im Bauerweg anrückte, traf sie auf eine Poker-Runde. Diese war offenbar für die Lärmbelästigung verantwortlich – und steht nun zusätzlich unter Verdacht, verbotenes Glücksspiel betrieben zu haben.

Aber das war nicht alles: In dem Café entdeckte die Polizei gleich mehrere Spielautomaten, die mutmaßlich illegal betrieben wurden. Daraufhin ordnete die Staatsanwaltschaft Itzehoe eine Durchsuchung des gesamten Cafés an.

Polizei findet illegale Spielautomaten und Betäubungsmittel

Die Bilanz der Durchsuchung: fünf beschlagnahmte Spielautomaten, rund 700 Gramm Cannabisblüten in knapp 100 abgepackten Tütchen sowie nicht versteuerten Tabak. Danach wurde das Café zumindest für diesen Abend von Amts wegen geschlossen.

Die Kriminalpolizei Elmshorn ermittelt nun wegen des Verdachts auf unerlaubte Veranstaltung von Glücksspielen und gewerbsmäßigen Handels mit Betäubungsmitteln. (mp)