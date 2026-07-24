Auf der Ostsee drang plötzlich Wasser in eine Segeljacht ein. Zwei Männer alarmierten mitten in der Nacht die Seenotretter. Wie sie gerettet wurden.

Während des nächtlichen Schlepps einer Segelyacht mit Wassereinbruch passieren ein Seenotrettungsboot und ein Seenotrettungskreuzer den Leuchtturm von Schleimünde. Die Seenotretter – DGzRS

Gegen 21.40 Uhr setzte die Crew am Donnerstag den Notruf ab: Ihre Segelyacht hatte Wasser gefangen. Mitten in der Finsternis rückten die Seenotretter aus.

Die zweiköpfige Besatzung befand sich zu diesem Zeitpunkt auf der Ostsee, rund 7,5 Kilometer östlich des Hafens Schleimünde. Die Seenotretter der Station Maasholm rückten mit einem Seenotrettungskreuzer aus.

Männer versuchten, Wasser aus dem Boot zu schöpfen

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Weil der Kontakt zur Jacht zwischenzeitlich abbrach und die Lage an Bord unklar war, wurde ein weiteres Seenotrettungsboot alarmiert. Indes versuchten die zwei jungen Männer an Bord, das eindringende Wasser aus dem Boot zu schöpfen – dabei waren sie komplett durchnässt worden. Sie wurden auf den Seenotrettungskreuzer übergesetzt und mit trockener Kleidung versorgt.

Ein Seenotretter stieg anschließend auf das beschädigte Segelboot und kontrollierte den Wassereinbruch. Danach wurde das Boot nach Maasholm geschleppt. Schiff und Besatzung erreichten den Hafen gegen 23.30 Uhr. Die Ursache für den Wassereinbruch ist bislang unklar. (mp)